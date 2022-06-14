MSÜ sınavının 14 Nisan'da açıklanmasının ardından elde ettiği puana göre tercihlerini yapan adaylar gözünü, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. MSÜ tercih ve yerleştirme sonuçları bilindiği gibi PERTEM sorgulama sayfasından ilan edilecek. Peki MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? MSÜ tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...