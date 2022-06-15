MSÜ tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınava katılan adaylar 14 Nisan'da sonuçların açıklanmasının ardından tercih sonuçlarına dair araştırmalarını arttırdı. MSÜ tercih ve yerleştirme sonuçları bilindiği gibi PERTEM sorgulama sayfasından ilan edilecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, merak edilen soruların yanıtı...