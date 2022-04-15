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MSÜ taban ve tavan puanları 2022 kadın ve erkek açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak ve kontenjanları belli oldu mu?

MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 Milli Savunma Üniversitesi taban puanları belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına giren öğrenciler MSÜ terichlerinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. MSÜ sınav sonuçlarının da açıklanmasıyla gözler MSÜ tercih tarihine çevrildi. Sınav sonuçlarına göre yerleşecek olan adaylar MSÜ taban ve tavan puanlarını merak ediyorlar. İşte MSÜ kontenjanları, tavan ve taban puanları hakkında merak edilenler...

15.04.2022 - 01:22 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmişti. ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan Perşembe yani açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı ve ÖSYM iş birliğiyle ile gerçekleştirilen sınava katılım sağlayan binlerce adayın gözü “MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, tavan ve taban puanları açıklandı mı?” sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, 2022 MSÜ tercihleri  hakkında merak edilenler…

  • MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

    Bu yıla ilişkin MSÜ taban puanları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yılların puanları ise şu şekildeydi...

    2021 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

    Erkek adaylar için Milli Savunma Üniversitesi'nde kara, hava deniz harp okullarındaki puanlar şöyle:

    HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842

    KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

    DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

    KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

  • 2021 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

    Kadın adaylar için Milli Savunma Üniversitesi hava, kara ve deniz harp okullarındaki taban puanlar ise şu şekilde:

    HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354

    KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

    DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

    KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268

    2022 MSÜ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

    ÖSYM 2022 MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecekler.

  • MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    MSÜ tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Adayları belirtilen tarihler arasında tercihlerini gerçekleştirecekler. MSÜ başvuru sonuçlarının 17 Haziran tarihinde ilan edilmesi bekleniyor.

    2022 yılı MSÜ sınavına katılım sağlayan adayların Astsubay Meslek Yüksekokulları ve Harp Okulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihler arasında internet üzerinden tercihini yapamayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

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