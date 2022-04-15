Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmişti. ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan Perşembe yani açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı ve ÖSYM iş birliğiyle ile gerçekleştirilen sınava katılım sağlayan binlerce adayın gözü “MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, tavan ve taban puanları açıklandı mı?” sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, 2022 MSÜ tercihleri hakkında merak edilenler…