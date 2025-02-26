MSÜ taban puanları ve sıralama: Milli Savunma Üniversitesi taban puanları açıklandı mı?
Milli Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) 2025 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat'ta tamamlandı ve adaylar şimdi heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları'na yerleşmek isteyen binlerce öğrenci, taban puanlar ve kontenjanlarla ilgili güncel bilgileri merakla takip ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu, bu süreçte adaylara önemli bir rehber olacak. İşte tercih süreci ve MSÜ taban puanları...
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Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim alma hayali kuran adaylar için kritik süreç başlıyor. 23 Şubat’ta yapılan MSÜ sınavının sonuçları, ÖSYM takvimine göre 18 Mart’ta açıklanacak. Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için belirlenen taban puanlar ve kontenjanlar, tercih döneminin en çok merak edilen konuları arasında. Kadın ve erkek adayların Harp Okulları için, yalnızca erkek adayların ise Astsubay MYO için başvurabileceği bu süreçte, puan türleri ve başarı sıralamaları büyük önem taşıyor. İşte adayların bilmesi gereken detaylar…
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MSÜ 2025 KONTENJANLARI YAYIMLANDI MI?
Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı kontenjanları henüz netlik kazanmadı. MSÜ 2025 tercih takvimi, söz konusu sınav sonrası ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla beraber belli olacak. Kılavuzda Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu kontenjanlarının yayınlanmasıyla toplam alım yapılacak öğrenci sayısının da belli olması bekleniyor.
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MSÜ TABAN PUANLARI 2024
HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR
KHO, DHO, SG SAYISAL 303,88396
KHO EŞİT AĞIRLIK 303,19929
KHO SÖZEL 342,96547
HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR
HHO SAYISAL 389,34501
KHO, DHO, SG SAYISAL 381,46140
KHO EŞİT AĞIRLIK 379,48876
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ASTSUBAY MYO ADAYLAR
KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO GENEL 264,49782
BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI
BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) GENEL 117,77636
BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) GENEL 145,20848
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MSÜ 2025 TABAN PUAN VE SIRALAMALAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2025 MSÜ taban puan ve sıralamaları, tercihlerin ardından yerleştirmeler yapıldıktan sonra belli olacak. Adaylar geçen senenin taban puanlarına göre tercihlerini gerçekleştirecekler.