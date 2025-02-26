Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim alma hayali kuran adaylar için kritik süreç başlıyor. 23 Şubat’ta yapılan MSÜ sınavının sonuçları, ÖSYM takvimine göre 18 Mart’ta açıklanacak. Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için belirlenen taban puanlar ve kontenjanlar, tercih döneminin en çok merak edilen konuları arasında. Kadın ve erkek adayların Harp Okulları için, yalnızca erkek adayların ise Astsubay MYO için başvurabileceği bu süreçte, puan türleri ve başarı sıralamaları büyük önem taşıyor. İşte adayların bilmesi gereken detaylar…