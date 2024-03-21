MSÜ taban puanları 2024: ÖSYM MSÜ (Kadın- Erkek) Kara, Hava, Deniz Hava Harp Okulu Astsubay taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

MSÜ taban puanları açıklanan sınav sonuçları sonrası merak konusu oldu. Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonuçları sonrası Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kadın-erkek kontenjan sayısı ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile netlik kazanacak. Peki MSÜ taban puanları 2024 belli oldu mu? İşte, ÖSYM (Kadın- Erkek) Kara, Hava, Deniz Hava Harp Okulu Astsubay MSÜ taban puanları ve kontenjanları listesi