Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı 3 Mart Pazar günü 81 il, 108 sınav merkezinde düzenleniyor. 96 bin 475 kişinin görev alacağı sınavda bin 747 bina ve 33 bin 353 salon kullanılıyor. Binlerce katılımcının ter dökeceği sınava ilişkin "MSÜ soruları ve cevapları açıklandı mı, MSÜ soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?" soruları gündeme geldi. İşte, 2024 MSÜ soruları ve cevap anahtarı görüntüleme işlemine dair detaylar...