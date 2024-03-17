ÖSYM tarih verdi: 2024 MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
MSÜ sonuçları için geri sayım başladı. 3 Mart'ta gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı sonucu değerlendirmelerin ardından duyurulacak. MSÜ sınav sonuçları ÖSYM ais ekranı üzerinden aday şifresi ve T.C kimlik numarası ile sorgulanabilecek. Bu bağlamda gözler "MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 MSÜ sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı ile ilgili bilgiler...
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Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. Sınavın 3 Mart itibarıyla geride kalmasının ardından MSÜ sınav sonuçları araştırması sıklaştı. Yapılan değerlendirme sürecinin ardından MSÜ sınav sonucu ÖSYM AİS üzerinden ilan ediliyor. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
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2024 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, MSÜ sına sonuç tarihini açıkladı. Buna göre; 2024 MSÜ sınav sonuçları 28 Mart 2024 Perşembe günü saat 10.00'da ilan edilmesi bekleniyor.
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MSÜ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesigönderilmaeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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MSÜ SINAVI DEĞERLENDİRME
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
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- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.