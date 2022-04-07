Milli Savunma Üniversitesi aday belirleme sınavı olarak her sene düzenlenen MSÜ için geri sayım bitti, başvurusunu tamamlayan adaylar 27 Mart'ta MSÜ sınavını tamamladı. Milli Savunma Üniversitesinde öğrenci olmanın hayalini kuran öğrenciler MSÜ sınav sonuçlarını araştırmaya başladı. MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarları sınavın bitmeisnin ardından ÖSYM üzerinden yayınlanmıştı. İşte MSÜ sınav sonuçları ile ilgili merak edilenler...