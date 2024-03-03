MSÜ sıralama hesaplama: 2024 MSÜ 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, sınav puanı kaç yıl geçerli?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart bugün düzenlendi. Binlerce adayın hayalleri için ter döktüğü sınav 13:00 itibarıyla sona erdi. Sınava katılım gösterenler MSÜ sıralama puanı hesaplama tablosunu araştırmaya başladı. Bu bağlamda gözler "MSÜ sınav puanı nasıl hesaplanır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?" sorusuna çevrildi. İşte, MSÜ puan hesaplama 2024 tablosu...
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Milli Savunma Üniversitesi sınavı bugün 81 ilde gerçekleştirildi. Sınavın geride kalmasının ardından adaylar heyecanla puanlarını beklemeye başladı. Aldıkları puanı tahmin etmeye çalışanlar "MSÜ puan hesaplama nasıl yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, konuya dair detaylar haberimizde...
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MSÜ 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
Her adayın, testlere verdiği doğru sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılacak. Dolayısıyla MSÜ sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor.
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MSÜ SINAV PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.
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MSÜ SINAV PUANI HESAPLAMA 2024
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
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Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
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Hesaplanan standart puanlar ve ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
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Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.