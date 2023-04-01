Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu yıl 2 Nisan 2023 Pazar günü yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde geleceğin komutanları arasında olmak isteyen adaylar, sınav öncesinde son çalışmalarını tamamladı. Adaylar, sınavı beklerken bir yandan da sınav saati ve diğer bilgileri araştırmaya başladı. Bu doğrultuda, "MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve kaç dakika sürüyor?" sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. ÖSYM'nin açıklamasına göre, 2023 MSÜ sınavı 2 Nisan 2023 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sınav binalarına alınmayacak. Peki, MSÜ sınavı kaçta bitiyor ve toplam kaç dakika sürecek? İşte, MSÜ sınav saati ve tüm detaylar