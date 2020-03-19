MSÜ sınavı ertelendi mi?

2020 MSÜ sınavı ile ilgili milyonlarca gencin beklediği cevap ÖSYM'den geldi. Dünyayı etkisi altına alan ve vakalarına Türkiye'de de rastlanan coronavirüs sebebiyle ülkemizde eğitimde de önemli tedbirler alındı. ÖSYM'ye bağlı sınavlar ertelendi.

MSÜ SINAVI ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM'nin 2019-2020 akademik takviminde MSÜ sınavı 29 Mart tarihinde yapılacağı bildirilmişti. Koronavirüs tedbileri kapsamında MSÜ sınavı ertelendi.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN 2020

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre; 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılacağını açıklandı.