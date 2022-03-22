MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

ÖSYM sınav giriş belgesinde yer alan temel kurallara göre belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacak. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunlu.

Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermeliler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorunda. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalı. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacak. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecek.