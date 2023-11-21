MSÜ sınav ve başvuru tarihleri: MSÜ ne zaman yapılacak ve başvurular hangi tarihte alınacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav ve başvuru tarihlerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce adayın ter dökeceği zorlu sınav, ÖSYM'nin 2024 sınav takvimini yayınlanması ile netlik kazandı. Türkçe, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri olmak üzere 120 sorunun sorulacağı sınavın tarihi, başvuru günleri ve geç başvuru zamanı ile ilgili detayları bir araya getirdik...
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 sınav takvimini erişime açtı. Söz konusu sınavlar için çalışmalarını sürdüren adaylar, hangi sınavın ne zaman düzenleneceğini merak ediyor. Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ile ilgili tüm detayları derledik!
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2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
MSÜ sınavı 3 Mart 2024 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak ve saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi ise 135 dakika olacak.
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2024 MSÜ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri de belli oldu.
2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 3 Ocak-30 Ocak 2024 tarihleri arasında alınacak.
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MSÜ GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
2024 MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) geç başvuru günü 7 Şubat 2024 tarihi olarak duyuruldu.
2024 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınav sonuçları ise 28 Mart 2024 tarihinde duyurulacak.
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