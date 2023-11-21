Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem MSÜ sınav ve başvuru tarihleri: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ ne zaman yapılacak ve başvurular hangi tarihte alınacak?

        MSÜ sınav ve başvuru tarihleri: MSÜ ne zaman yapılacak ve başvurular hangi tarihte alınacak?

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav ve başvuru tarihlerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce adayın ter dökeceği zorlu sınav, ÖSYM'nin 2024 sınav takvimini yayınlanması ile netlik kazandı. Türkçe, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri olmak üzere 120 sorunun sorulacağı sınavın tarihi, başvuru günleri ve geç başvuru zamanı ile ilgili detayları bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 11:03 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 sınav takvimini erişime açtı. Söz konusu sınavlar için çalışmalarını sürdüren adaylar, hangi sınavın ne zaman düzenleneceğini merak ediyor. Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ile ilgili tüm detayları derledik!

        • 2

          2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

          MSÜ sınavı 3 Mart 2024 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak ve saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi ise 135 dakika olacak.

        • 3

          2024 MSÜ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

          2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri de belli oldu.

          2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 3 Ocak-30 Ocak 2024 tarihleri arasında alınacak.

        • 4

          MSÜ GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

          2024 MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) geç başvuru günü 7 Şubat 2024 tarihi olarak duyuruldu.

          2024 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          2024 MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınav sonuçları ise 28 Mart 2024 tarihinde duyurulacak.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
        Fred'den müjde!
        Fred'den müjde!
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        Habertürk Anasayfa