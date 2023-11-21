Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 sınav takvimini erişime açtı. Söz konusu sınavlar için çalışmalarını sürdüren adaylar, hangi sınavın ne zaman düzenleneceğini merak ediyor. Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ile ilgili tüm detayları derledik!