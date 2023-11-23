ÖSYM sınav takvimi ile MSÜ sınav ve başvuru tarihleri, askeri öğrenci olmak isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanan sınav takvimi ile Milli Savunma Üniversitesi sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Mart ayında gerçekleştirilecek 2024 yılı MSÜ sınavı sonuçları da Mart ayında açıklanacak. MSÜ sınav başvuru ücretleri ise ÖSYM tarafından yayınlanacak başvuru kılavuzu ile netlik kazanacak. İşte 2024 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav başvuru tarihine ilişkin detaylar...