MSÜ yani Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 2019 yılı için gerçekleştirildi. Sınavın ardından ise ÖSYM, MSÜ sınav soru ve cevaplarını yayımladı. Soru ve cevapların yüzde 10'u herkesin erişimine açıkken, sınava başvuran adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesine T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle yaptıkları girişlerle 10 gün süreyle soru ve cevapların tamamına erişebilecek. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2019? İşte, MSÜ sınavına dair detaylar...

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2019

MSÜ sınav sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre, 26 Nisan 2019 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

MSÜ SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM),2019-2020 eğitim öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla 2019-MSÜ sınavı düzenlenmişti.

Adaylara, Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri alanlarında 120 sorunun yöneltilmişti. ÖSYM, resmi sitesinde MSÜ sınav soru ve cevaplarının açıklandığını duyurdu. Adayların, MSÜ sınav soru ve cevaplarının tamamına ulaşmaları için T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapmaları gerekecek. İşte, haberin detaylar...

MSÜ SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM’den yapılan açıklamada: “07 Nisan 2019 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2019-MSÜ) Temel Soru Kitapçıklarına,sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 07 Nisan 2019 tarihinde saat 14.30'dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.”