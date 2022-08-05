7. Tercih ettikleri herhangi bir okula yerleşmeye hak kazanmış adaylar, çağrılarının internette yayınlandığı tarih ve saatten itibaren;
* Aynı gün içerisinde saat 17.00'a kadar olumlu beyanını Milli Savunma Üniversitesi'ne bildirmekle yükümlüdür. Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünü telefon ile arayarak aynı gün içerisinde saat 17.00'a kadar olumlu beyanını bildirmeyen,
* Yerleşmeye hak kazandığı okul için Aday Çağrı Komisyonu tarafından yerleşmeye hak kazandığı gün içinde 3 defa aranıp ulaşılamayan adayların "ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLIKLARI SONLANDIRILACAKTIR".
Telefon numaralarınızda bir değişiklik oldu ise mutlak suretle MSÜ Rektörlüğüne bildiriniz.
8. Aday yerleştirme işlemleri süresince (12-21 Eylül 2022) öncelik aday tercihleri ve Aday Değerlendirme Puanı Sırası olacaktır. Öncelikli tercihlerine sıra gelme ihtimali olan adaylar, diğer tercihlerinde sıraları gelse dahi, sırasının geldiği okulda kontenjanı ayrılmış olarak yerleştirme işlemlerinin son gününe kadar (21 Eylül 2022 tarihine kadar) öncelikli tercihlerine yerleşebilmeleri için bekletilecektir.
9. Ek yerleştirme işlemleri sürecinde ise (22-30 Eylül 2022) intibak eğitimlerinin planlanan zamanda ve etkin icrası ile Astsubay Meslek Yüksekokullarının belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmeleri maksadıyla okullar tarafından günlük olarak veya gün içinde birden fazla kez bildirilecek boş kontenjanlara, Aday Değerlendirme Puanı Sırasına göre sırası gelen aday tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında boş kontenjanı olan okul bulunması halinde ilgili okula yerleştirileceklerdir (Ek yerleştirmede; yerleştirmesi yapılan adayların, sonraki günlerde (30 Eylül 2022 tarihine kadar) öncelikli tercihlerinde boş kontenjan oluşması, bu adaylara öncelikli tercihine yerleşme hakkı vermez).
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