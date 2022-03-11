ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ 2022 sınav tarihleri ve başvuru tarihleri belli olmuştu. 2022 MSÜ aday belirleme sınavına katılmak isteyen adaylar 13 Ocak-9 Şubat 2022 tarihlerinde başvurularını tamamlamıştı. 2022 MSÜ sınavı için geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylar sınav belgelerini nasıl indireceğini ve sınav giriş yerlerini merak ediyor. İşte konuyla ilgili detaylar...