MSÜ sınavı için adaylar son hazırlıklarını tamamladı. Adaylar sınava girerken yanlarında kimliklerini ve MSÜ sınav giriş belgesini bulundurmak zorunda. Peki 2020 MSÜ sınavında maske takmak zorunlu mu? Sınav ne zaman, saat kaçta?
MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2020
MSÜ sınavı 14 Haziran Pazar günü yani yarın saat 10.00'da başlayacak. Adaylar sınav saatinden 1 saat 15 dakika önce sınav binalarının önünde olmalılar. Sınavda adaylara, 120 sorudan oluşan test uygulanacak ve süre 135 dakika olacak. Sınav sonuçları, 7 Temmuz'da açıklanacak.
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2020
MSÜ sınav giriş belgesini aşağıdaki bağlantıya tıklayarak alabilirsiniz.
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN
MSÜ SINAVINDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?
ÖSYM olarak sınav için tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildiren Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri şöyle anlattı:
"Sınavın gerçekleştirileceği 81 ilde bulunan 94 sınav merkezindeki sınav binaları detaylı olarak temizlendi ve dezenfekte edildi.
Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak. Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapılacak. Bina girişinde adaylar ve görevlilere el dezenfektanı uygulanacak, maske ve el dezenfektanı dağıtılacak. İsteyen adaylar kendi maske ve dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler. Sınav görevlilerinin tamamına lateks eldiven dağıtılacak. Sınav evrakı dağıtan görevliler de lateks eldiven kullanacak. Adaylar, sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecekler."
Adaylara, sosyal mesafenin korunması için sınava en fazla bir yakınlarıyla gelmeleri uyarısında bulunan Aygün, ayrıca adayların sınava giriş belgelerini ve geçerli kimlik belgelerini unutmamaları gerektirdiğini de hatırlattı.
— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) June 10, 2020
ÖSYM'DEN MSÜ ADAYLARINA SON HATIRLATMA
ÖSYM, MSÜ sınavına girecek adayların, sınava girerken yanlarında sınav giriş belgesi ve kimlik belgelerini bulundurmaları gerektiğini hatırlattı.
— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) June 13, 2020
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