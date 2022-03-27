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MSü KAÇ DAKİKA? MSÜ sınavı ne zaman saat kaçta başlayıp bitecek? ÖSYM 2022 MSÜ sınav giriş belgesi çıkar!

MSÜ sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor? ÖSYM 2022 MSÜ sınav giriş belgesi çıkar!

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı ne zaman saat kaçta başlayacak? Sınav öncesinde adaylar ve yakınları heyecan içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, MSÜ kaç dakika sürecek? MSÜ saat kaçta bitecek? İşte merak edilen soruların cevabı ve MSÜ sınav giriş belgesi ÖSYM çıkarma sayfası...

27.03.2022 - 09:59 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Yüz binlerce adayın katılacağı Milli Savunma Üniversitesi (2022-MSÜ) sınavı 27 Mart tarihinde yapılacak. Adaylar, sınava yönelik çalışmalarını tamamlarken MSÜ sınav saati için beklemeye koyuldu. Bu doğrultuda, MSÜ sınav giriş belgesi başta olmak üzere birçok konu da araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, MSÜ sınav saati ve giriş belgesi ile ilgili merak edilenlere açıklık getirildi. Peki, 2022 MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek ve kaç dakika sürecek? MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır ve renkli mi siyah beyaz mı olmak zorunda? İşte, o detaylar...

  • MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ), Sınav, 27 Mart 2022 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

    Sınav saat 13.10'da sona erecek.

  • ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, adaylar sınav salonlarına saat 10.00'dan sonra alınmayacak.

  • MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Mart 2022 tarihinde saat 14.15’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

    MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  • MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMAK ZORUNDA?

    MSÜ sınav giriş belgesinin renkli olma zorunluluğu bulunmamaktadır, adaylar siyah beyaz olan bir sınav giriş belgesi ile de sınava katılım gösterebilir. Ancak, siyah beyaz olan sınav giriş belgesindeki bilgilerin okunabilir olması gereklidir.

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