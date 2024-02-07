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        Haberler Gündem MSÜ geç başvuru tarihi bugün! 2024 MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl ve nereden yapılır?

        MSÜ geç başvuru tarihi bugün! 2024 MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

        MSÜ geç başvuru tarihi 7 Şubat 2024 yani bugün olarak açıklandı. Adaylar, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı kılavuzu ile başvuru süreci hakkında bilgi sahibi olabilecek. Bu kapsamda gözler "MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 MSÜ geç başvurularına dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 11:05 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:05
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        • 1

          MSÜ geç başvuru işlemleri bugün tamamlanacak. 3 Mart 2024 Pazar günü uygulanacak sınavın geç başvuruları 'ais.osym.gov.tr' internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile yapılabilecek. Peki, MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        • 2

          2024 MSÜ BAŞVURU KILAVUZU

          MSÜ başvuru kılavuzu 3 Ocak 2024 tarihinde ÖSYM tarafından yayımlandı. Sınava ilişkin tüm bilgiler 2024-MSÜ başvuru kılavuzunda yer alıyor.

          MSÜ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          MSÜ GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapacaklar.

          MSÜ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          2024 MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

          2024 yılı MSÜ sınav ücreti 295 TL olarak belirlendi. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda ise sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı 442,5 TL olarak aynı gün ödenecek.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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