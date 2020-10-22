MŞÜ'de "2. Uluslararası Muş Sempozyumu" başladı

Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda 2 gün sürecek sempozyumun açılış konuşmasını yapan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve oturum başkanı Prof. Dr. Abdullah Kıran, sempozyumun amacının Muş'un kültürel ve siyasi açıdan tanıtımı olduğunu söyledi.İktisadi ve Bilimler Fakültesi olarak sempozyumunun ikincisini düzenlemeye karar verdiklerini belirten Kıran, şöyle dedi:
"Özellikle 2007 yılında Muş Alparslan Üniversitesinin açılışından bu yana hızla gelişimi ileriye doğru olan bir il. Muş, Doğu Anadolu Bölgesi'nde açıkçası kalkınma açısından muazzam bir potansiyele sahip bir il. Muş Ovası çok önemli bir ova. Türkiye ve dünyanın en önemli ovalarından biri. Muş Ovası verimli bir şekilde kullanıma girdiğinde, küçük bir bölgeyi besleyebilecek ekonomik potansiyele sahip bir yerdir. İddia ediyorum, 10 milyon civarında nüfusu olan bir ülkeyi besleyecek bir potansiyele ve çok değeli bir araziye sahip bir il. Muş'a şöyle bir baktığınızda Napolyon'un bir sözü var. Diyor ki 'Bir ülkenin politikasını anlayabilmek için harita üzerindeki yerine bakmak yeterlidir.' Politikasını ve önemini anlayabilmek için. Muş'un da hakikaten önemini anlayabilmek için konumuna tepeden baktığınızda muazzam bir potansiyele sahip."
"Amacımız, Muş'un bütün sorunlarını masaya yatırmak ve bunlar üzerinde konuşarak akademik anlamda beyin fırtınası yaratmaktır. Emin olun bu tür işler zamanla bir sonuç veriyor." diyen Kıran, şöyle konuştu:
"Duyduğum bir habere göre Muş'a bir araştırma hastanesi yapılacak. Bundan daha müthiş ve güzel bir haber olamaz. Buna çok sevindim. Umarım valiliğimiz, rektörlüğümüz, belediye başkanımız bütün siyasi makamlarımızı üniversitede ağırlayarak araştırma hastanesini üniversitemizin içinde yapabiliriz. Eğer hastane burada yapılacaksa üniversitenin gelişmesi açısından çok önemli."
- "Burada bir bilim şöleni yaşanacak"
MŞÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ da üniversitede 2 gün boyunca bir bilim şöleni gerçekleşeceğini anlattı.Karadağ, "2. Uluslararası Muş Sempozyumu çerçevesinde burada tarihi, coğrafya, tarım, ekonomi, siyaset, kültür ve edebiyat alanında çok seçkin ve müstesna bildirimler taktim edilecek" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından moderatörlüğünü Kıran'ın gerçekleştirdiği panelde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, "Muş Alparslan Üniversitesi'nde tarımsal faaliyetler", Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, "Muş için doğal tehlike kaynakları", Dr. Öğretim Üyesi Şeyhmus Bingül ise "19. Yüzyılda batılı seyyahların gözüyle Muş" konularını ele aldı.Sosyal mesafe kurallarına riayet edilen programa, Muş Vali Yardımcısı Muhammet Fatih Demirel ve akademisyenler katıldı.İki gün boyunca devam edecek sempozyum, online bağlantıyla sürdürülecek.
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