ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ aday belirleme sınavı için başvurular 13 Ocak - 9 Şubat 2022 tarihlerinde tamamlanmıştı. Söz konusu tarihlerde başvurusunu tamamlayamayan adaylar bugün (22 Şubat Salı) geç başvuru fırsatından yararlanabilecek. MSÜbaşvurusu yapacak adaylar MSÜ başvuru ücretini ve başvuru kılavuzunu araştırıyor. İşte MSÜ başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabı ve ÖSYM MSÜ başvuru ekranı