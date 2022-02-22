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MSÜ başvurusu nasıl yapılır, geç başvuru ücreti nedir? MSÜ başvuru ekranı ve geç başvuru kılavuzu!

MSÜ başvurusu nasıl yapılır, geç başvuru ücreti nedir? MSÜ başvuru ekranı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılmak isteyen ancak başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve 27 Mart'ta gerçekleşecek MSÜ için başvuru kılavuzu yayımlandı.

22.02.2022 - 11:16 | Güncelleme: GÜNDEM

  • ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ aday belirleme sınavı için başvurular 13 Ocak - 9 Şubat 2022 tarihlerinde tamamlanmıştı. Söz konusu tarihlerde başvurusunu tamamlayamayan adaylar bugün (22 Şubat Salı) geç başvuru fırsatından yararlanabilecek. MSÜbaşvurusu yapacak adaylar MSÜ başvuru ücretini ve başvuru kılavuzunu araştırıyor. İşte MSÜ başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabı ve ÖSYM MSÜ başvuru ekranı 

  • MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    MSÜ sınavına katılmak isteyen adaylar 22 Şubat Salı günü 23:59'a kadar https://ais.osym.gov.tr/ adresinden geç başvurusunu tamamlayabilir.

  • ÖSYM MSÜ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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    MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE ÖDENECEK?

    MSÜ geç başvuru ücreti 195 TL olarak belirlendi. Başvuru yapmak isteyen adaylar https://odeme.osym.gov.tr/ adresinden ödemesini yapabilecek. 

  • MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK, KAÇ DAKİKA?

    Türkiye genelinde il merkezlerinde 27 Mart 2022 Pazar günü gerçekleşecek MSÜ sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

    MSÜ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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