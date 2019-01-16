MSÜ sınav başvuruları, daha önce duyurulan sınav takvimine göre bugün başladı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na başvuracak adayların şimdi gözü başvuru kılavuzunda. Peki MSÜ sınavı başvuruları nasıl yapılacak? MSÜ sınavında ne sorulacak? 2019 MSÜ sınavına dair ayrıntılar haberimizde.

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Adayların, ÖSYM tarafından başvuru tarihleri arasında yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Kılavuz yayımlandığı takdirde detaylar haberlerimizde olacak...

MSÜ SINAV BAŞVURULARI BAŞLADI?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2019-MSÜ) 16 Ocak - 27 Şubat'ta başvurulabilecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM'ye yapacak. ÖSYM, belirlenen tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru günü olarak 7 Mart'ı belirledi.

2019 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınav 7 Nisan 2019'da düzenlenecek. Sınav sonuçları ise 26 Nisan'da açıklanacak.

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SINAVDA ADAYLARA NE SORULACAK?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 135 dakika cevaplama süresi verilecek.

2018'de ilk kez uygulanan MSÜ'ye başvuran aday sayısı 300 bin 856, sınava katılan aday sayısı ise 293 bin 432 olmuştu.