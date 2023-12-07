MSÜ başvuru ve sınav tarihi: 2024 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bu yıl içerisinde yapılacak sınavların tarihlerini açıkladı. Geleceğin komutanlarından olma hayaliyle sınava girecek olan adaylar MSÜ sınavı başvuru tarihlerini sorguluyor. Peki, 2024 ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav başvurusu ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak? İşte, konuya dair ayrıntılar...