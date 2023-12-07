MSÜ başvuru ve sınav tarihi: 2024 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayım başladı. MSÜ başvuru ve sınav tarihi araştırması sıklaştı. Sınava katılım sağlayacak adayların gözleri "2024 MSÜ ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte ÖSYM sınav takvimi ile 2024 MSÜ sınav ve başvuru tarihleri hakkında detaylar...
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bu yıl içerisinde yapılacak sınavların tarihlerini açıkladı. Geleceğin komutanlarından olma hayaliyle sınava girecek olan adaylar MSÜ sınavı başvuru tarihlerini sorguluyor. Peki, 2024 ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav başvurusu ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak? İşte, konuya dair ayrıntılar...
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MSÜ SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre MSÜ 2024 sınavı başvuruları 3-30 Ocak'ta yapılacak. Geç başvurular ise 7 Şubat günü tamamlanacak.
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MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
MSÜ sınav başvuru ücreti ise ÖSYM tarafından yayınlanacak sınav başvuru kılavuzu ile netlik kazanacak.
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ÖSYM 2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM 2024 sınav takvimi yayınlandı. MSÜ sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre önümüzdeki sene MSÜ sınavı 3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 28 Mart'ta açıklanacak.