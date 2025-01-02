MSÜ başvuruları başladı! MSÜ başvurusu nasıl yapılır, sınavı ne zaman?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için heyecan dorukta. ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre, MSÜ sınavı şubat ayında yapılacak. Askeri kariyer hedefleyen adaylar için kritik önem taşıyan bu sınavın başvuru süreci başladı. Başvuru işlemlerini tamamlamak isteyen adayların, ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzunu dikkatlice incelemesi gerekiyor. Peki, MSÜ başvurusu nasıl yapılır, sınavı ne zaman? İşte detaylar...
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Milli Savunma Üniversitesi’nde askeri eğitim almak isteyenler için 2025-MSÜ sınav süreci başlıyor. ÖSYM, şubat ayında düzenlenecek sınavın başvuru tarihlerini açıkladı. Adayların, başvuru işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlaması büyük önem taşıyor. Geçmiş yıllarda binlerce kişinin katıldığı sınav, Türkiye genelinde askeri eğitim için ilk adım olarak görülüyor. Peki, ÖSYM MSÜ başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
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MSÜ 2025 BAŞVURULARI BAŞLADI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 yılı sınav takvimi yayımlandı. Böylece Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ-2025) başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre MSÜ başvuruları, 02 Ocak 2025 Perşembe gününden 07 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek.
Geç başvurular 30 Ocak 2025 günü saat 23:59'a kadar yapılabilecek.
Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin resmi internet adresi olan www.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek.
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MSÜ BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Başvuru işlemleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek.
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MSÜ 2025 NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ sınavı, 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak.
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2025 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sınav sonuçları, 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.