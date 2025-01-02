MSÜ 2025 BAŞVURULARI BAŞLADI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 yılı sınav takvimi yayımlandı. Böylece Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ-2025) başvuru tarihleri belli oldu.

Takvime göre MSÜ başvuruları, 02 Ocak 2025 Perşembe gününden 07 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek.

Geç başvurular 30 Ocak 2025 günü saat 23:59'a kadar yapılabilecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin resmi internet adresi olan www.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek.