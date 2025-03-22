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        Haberler Bilgi Gündem MSÜ 2025 taban puanları açıklandı mı? 2025 Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay MYO (Kadın-erkek) MSÜ kontenjan listesi ve başarı sıralaması

        MSÜ taban puanları 2025: MSÜ taban puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?

        Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın tamamlanmasının ardından gözler artık sonuçlara ve tercih sürecine çevrildi. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları'nda eğitim görmek isteyen adaylar, başarı sıralamaları ve taban puanları merakla bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu, adaylara seçimlerini yaparken rehberlik edecek. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, taban puanları açıklandı mı? İşte tercih süreci ve MSÜ taban puanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 19:12 Güncelleme: 22.03.2025 - 19:12
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        • 1

          Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim almak isteyen adaylar için kritik süreç başlıyor. 2025 MSÜ sınavının tamamlanmasının ardından tercih dönemi için geri sayım başladı. Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına yerleşmek isteyenler, açıklanacak taban puanları ve kontenjanları yakından takip ediyor. ÖSYM’nin duyuracağı tercih kılavuzu, adayların en doğru seçimi yapmasına yardımcı olacak. Peki, MSÜ tercih süreci nasıl işleyecek, taban puanları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

        • 2

          MSÜ 2025 KONTENJANLARI YAYIMLANDI MI?

          Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı kontenjanları henüz netlik kazanmadı. MSÜ 2025 tercih takvimi, söz konusu sınav sonrası ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla beraber belli olacak. Kılavuzda Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu kontenjanlarının yayınlanmasıyla toplam alım yapılacak öğrenci sayısının da belli olması bekleniyor.

        • 3

          MSÜ TABAN PUANLARI 2024

          HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR

          KHO, DHO, SG SAYISAL 303,88396

          KHO EŞİT AĞIRLIK 303,19929

          KHO SÖZEL 342,96547

          HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

          HHO SAYISAL 389,34501

          KHO, DHO, SG SAYISAL 381,46140

          KHO EŞİT AĞIRLIK 379,48876

        • 4

          ASTSUBAY MYO ADAYLAR

          KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO GENEL 264,49782

          BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

          BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) GENEL 117,77636

          BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) GENEL 145,20848

        • 5

          MSÜ 2025 TABAN PUAN VE SIRALAMALAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          2025 MSÜ taban puan ve sıralamaları, tercihlerin ardından yerleştirmeler yapıldıktan sonra belli olacak. Adaylar geçen senenin taban puanlarına göre tercihlerini gerçekleştirecekler.

        • 6

          MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          2025 MSÜ tercih tarihleri henüz belli olmadı. Tercih takvimi ÖSYM tarafından yayımlanacak 2025 MSÜ tercih kılavuzu ile birlikte netleşecek. Geçtiğimiz yıl MSÜ tercihleri, 3 Nisan 2024 tarihinde başlamış ve 10 Mayıs 2024 tarihinde sona ermişti. Buna göre, MSÜ tercih sürecinin bu yıl da nisan ayında başlaması bekleniyor.

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