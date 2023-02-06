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MSG ve MESAM'dan depremzedelere yardım fonu

Ferhat Göçer, başkanı olduğu Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve MESAM ile birlikte, depremden etkilenen sanatçılara ve vatandaşlara iletmek amacıyla bir fon oluşturacaklarını söyledi

Giriş: 06.02.2023 - 21:27 | Güncelleme: ABONE OL
MSG ve MESAM'dan depremzedelere yardım fonu
Yardım fonu oluşturacaklar
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HABERTURK.COM

’Türkiye için birlik olma zamanı’’ diyerek tüm sanatçıların, iş adamlarının, hayırseverlerin ellerinden gelen yardımı yapacaklarını bilerek bu konuda bir çalışma başlattıklarını belirten Ferhat Göçer, yardım etmek isteyenler için yetkililerle görüşmelerin sürdüğünü ve yakın zamanda devlet yetkilileri tarafından tespit edilecek bir hesap numarası ve yardımların toplanması için merkez konusunu paylaşacaklarını belirtti.

Bu konuda gerek acil gerekse uzun vadede gerekli ihtiyaçları tespit etmek için yetkililerle ortak bir çalışma başlattıklarını belirten Ferhat Göçer ‘’Oluşturulacak kaynakları, devletin yetkili birimleriyle paylaşıp, ihtiyacı olan bölgelere ileteceğiz. Kampanya yetkililerle ortak yürütülecek. Kampanyaya katılacak tüm dostlar ve hayırseverler bana ulaşabilirler’’ dedi ve kampanyaya tüm hayırseverleri davet etti.

Ferhat Göçer ‘’Kimin elinden ne geliyorsa,depremi yaşayan vatandaşlarımıza merhem olmaya hazırız. Bir battaniye göndermek isteyen olursa bir battaniye,bin battaniye göndermek isteyen olursa bin battaniye. Acil ihtiyaç listesini ve gerekli bilgileri en kısa zamanda paylaşacağız’’ dedi.

Ferhat Göçer, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli olan ve Malatya, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Osmaniye gibi birçok ilde hissedilen deprem sonrası bir kampanya hazırlığı çalışmasına başladı. Şu an devletin tüm yetkili birimleriyle görüşerek bir ortak çalışma için hazırlıklara başlayan Ferhat Göçer, başkanı olduğu Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve MESAM ile birlikte, depremden etkilenen sanatçılara ve vatandaşlara iletmek amacıyla bir fon oluşturacaklarını söyledi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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