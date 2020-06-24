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Dünyanın en büyük endeks sağlayıcısı MSCI Türkiye hisse senedi piyasasının gelişmekte olan ülkeler endeksinden çıkarabileceği uyarısında bulundu. MSCI, dün gece yaptığı açıklamada hisse senetleri piyasasına kurumsal yatırımcı erişiminin daha da zorlaşması durumunda Türkiye'nin bir alt endekse alınabileceğini belirtti.

FONLAR TAKİP EDİYOR

Dünya çapında endeks izleyen fonların büyük bir bölümü MSCI endekslerine bakarak portföylerini belirliyor. Bir ülkenin endeksten çıkarılması veya endeks içindeki ağırlığının azaltılması hisse piyasalarından yatırımcıların çıkmasına neden olabiliyor. MSCI ayrıca Türkiye hisse senedi piyasasına yatırımcı erişiminin daha da kötüleşmesi durumunda, Türkiye endeksinin gelişme ihtimali olan veya solo/tekil piyasalar statüsünde yeniden sınıflandırılabileceğini belirtti.

MSCI'dan yapılan açıklamada "17 Haziran 2020'de yayımlanan MSCI 2020 Piyasa Erişimi İncelemesi'nde vurgulandığı üzere, Türk hisse senedi piyasasına yatırımcı erişimi, Ekim 2019 ve Şubat 2020'de açığa satış ve hisse senedi borç/ödünç verme yasaklarının getirilmesinden olumsuz etkilendi" denildi. Açıklamada ayrıca "Bu yasaklar, kurumsal yatırımcıların aktif yatırım görüşlerini ifade etme ve portföy riskinden korunmasını ciddi şekilde kısıtlıyor" denildi.