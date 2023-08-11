MSCI Türkiye endeksinde değişiklik
MSCI Global Small Caps endekslerindeki Türkiye endeksinden bir şirket çıkarıldı. Endekse 6 şirket dahil edildi. MSCI Global Standard endeksleri içindeki Türkiye endeksinde ise değişikliğe gidilmedi
MSCI hisse senedi endekslerinde Ağustos ayı değerlendirmesinde Türkiye endekslerinde değişiklikler yaptı.
MSCI Global Small Caps endeksleri içinde yer alan MSCI Türkiye Endeksi'ne ise 6 hisse dahil edildi, 1 hisse çıkarıldı.
Endekse dahil edilen hisseler Akfen Yenilenebilir Enerji, Alfa Solar Enerji, BİEN Yapı Ürünleri, CW Enerji Mühendislik, Europower Enerji ve Reysaş Lojistik oldu. İmaş Makina endeksten çıkarıldı.
MSCI Global Standard endeksleri içinde yer alan MSCI Türkiye Endeksi'ne değişen hisse olmadı.
Değişiklikler 31 Ağustos kapanışından itibaren geçerli olacak.