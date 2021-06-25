Reuters

MSCI, Arjantin'i gelişen ülke kategorisinden çıkarma kararı aldı. Yapılan açıklamada, uzun süredir mali sorunlar yaşayan Arjantin'in gelişen piyasa statüsünden Kasım 2021 itibariyle çıkarılacağını bildirildi.

Açıklamada, Arjantin'in önümüzdeki dönemde 'bağımsız piyasa' olarak değerlendirileceği kaydedildi.

MSCI, kararına gerekçe olarak ülkede devam eden ve değiştirilmeyen sermaye kontrollerinin MSCI Gelişen Piyasa Endeksi için gereken şartları karşılamasını gösterdi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan MSCI'de endeks yönetimi araştırması küresel başkanı Craig Feldman, "Çözümsüz sermaye kontrollerinin uzun süreli ciddiyeti, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksinin Piyasa Erişilebilirlik kriterleri ile uyumlu değil. Bu, MSCI Arjantin Endeksinin gelişmekte olan piyasalardan bağımsız piyasalar statüsüne yeniden sınıflandırılmasına yol açtı" dedi.

JPMorgan analistlerine göre, atılan adım, MSCI Arjantin Endeksinin üç bileşeninden 610 milyon dolara yakın (döviz alım satım fonlarından) zorla elden çıkarmalar anlamına geliyor.

IMF İLE ANLAŞMA YOLDA

Bloomberght'nin haberine göre, Paris Kulübü’nün üst düzey yetkilisi, Arjantinli yetkililerin Mart ayı sonuna kadar IMF ile anlaşma yapmak için uzlaştığını bildirdi.

ABD, Almanya, Fransa gibi ülkelerden oluşan kulübün Genel Sekreteri Schwan Badirou Gafari, "Yetkililer tarafından IMF ile anlaşmaya dair verilen taahhütler Mart 2022’ye kadar geçerli olacak. Paris Kulübü de Temmuz sonunda ülkenin temerrüdünü açıklamaktan kaçınacak" diye konuştu.

Öte yandan, Arjantin'in Salı günü Paris Kulübü’ne olan 2.4 milyar dolar borcun 430 milyon dolarını Mart 2022’ye kadar ödenmesi konusunda uzlaştığı, anlaşmaya göre ülkenin 31 Mart’a kadar Paris Kulübüyle yeniden yapılandırmayı tamamlamasının beklendiği aktarıldı.

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