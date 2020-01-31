31 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
MSC Cruises, Çin'deki koronavirüs salgını nedeni ile, küresel çaptaki tüm filosunda sağlık güvenliği ile ilgili ek önlemleri hayata geçirdiğini duyurdu.
Bu kapsamda şirketin 24 Ocak'tan bu yana sağlık güvenliği için gerçekleştirdiği bir dizi eylemin yanı sıra koronavirüs ile ilgili yaşanan son gelişmeler üzerine, filosunda önlemleri uygulamaya soktuğu belirtildi.
Yapılan açıklamada, "MSC Cruises gemilerinin hiçbirinde koronavirüs vakası olmamasına rağmen, bu önlemler tüm konukların ve mürettebatın sağlığını koruyabilmek için yapılan ek adımlardır" denildi.
ATEŞİ OLAN BİNEMEYECEK
Çin'den seyahat eden veya son 30 gün içinde Çin'i ziyaret eden konukların gemilere giriş yapmamaları için, biniş öncesi bir anket doldurmalarının gerektiği hatırlatılırken, "Eğer Çin'den seyahat eden veya son 30 gün içinde Çin’i ziyaret eden konuklar var ise gemiye binişleri reddedilecektir" ifadesi kullandı.
Öte yandan, dünya üzerinde tüm konuklar ve mürettebat için zorunlu uygulanan temassız termal taramalar ile, ateşi olan, titreme, öksürük veya nefes almada zorluk çeken kişilerin gemiye binişlerinin de reddedileceği bilgisi verildi.
Salgın kapsamında alınan önlemler uyarınca, ateş belirtileri olan konukların kabinlerinde izole edileceği ve bu durumun aynı kabinde kalan diğer misafirler, aile üyeleri ve onlara hizmet veren kabin görevlileri de dahil olmak üzere, yakın temas kurdukları tüm kişiler için geçerlidi olacağı kaydedildi.
Geçen hafta Çin'den seyahat eden konuklar ve mürettebat, gemiye biniş süreçlerinde semptomlar için tarandı ve hastalık belirtileri görülür ise derhal gemideki sağlık birimine haber vermeleri istendi. Yukarıdaki önlemler, geçen haftaki süreçlere ek olarak alınmaktadır.
MSC Cruises, Çin'deki koronavirüsün patlak vermesinden bu yana gemilerinin denize açıldığı her bölgede, halk sağlığı ve güvenliğini yakından takip etmektedir. Şirket, tavsiye ve önerileri için, yerel ve uluslararası sağlık yetkililerine danışmaktadır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!