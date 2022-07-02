ATMACA'nın testi tam isabet

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Karadeniz’de gerçekleştirilen test atışında kullanılan millî güdümlü mermi “ATMACANIN” ateşlenme anının görüntüsünü paylaştı.

MSB, Karadeniz’de gerçekleştirilen test atışında kullanılan millî güdümlü mermi “ATMACA’nın” ateşlenme anının görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımda, “Satıhtan Satha Millî Güdümlü Mermi ATMACA ilk kez Mobil Güdümlü Mermi Sistemi ile karadan denizdeki bir hedefe ateşlendi. Bugün Karadeniz’de gerçekleştirilen test atışı başarıyla icra edildi” denildi.