Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi İpsala/Edirne sınır hattında hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen 3 kişinin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandıkları belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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