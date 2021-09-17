AA

MSB'den yapılan duyuruya göre, Bakanlığa bağlı iş yerleri ve meslek kollarında istihdam edilmek üzere 2 bin 533 daimi işçi kadrosu için İŞKUR üzerinden başvurular yapıldı.

28 Temmuz'da noter huzurunda çekilen kuraya göre belirlenen adayların belge kontrolleri tamamlandı.

Belge kontrolü sonuçları ve sınav tarihlerine, "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.