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Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) koronavirüs salgını ile mücadelesinin başarı ile devam ettiği ve yükümlülerin birliklerine gelişlerinde koronavirüs ile mücadelede daha önceden hayata geçirilen tedbirlerin tek tek uygulandığı vurgulandı. Açıklamada, "Bu kapsamda; vatani görevini yapmak için bulundukları illerden yola çıkan gençler, Kovid-19 ile mücadele kapsamında otogar, havalimanı ve tren garlarından alınarak görev yapacakları kışlalara ulaştırılmaktadır. Yükümlüler birliğine teslim olmak üzere geldiği ilde, kullandığı ulaşım vasıtasından iner inmez görevli personelimiz tarafından karşılanarak Garnizon Komutanlıklarınca açılan irtibat noktalarına yönlendirilmektedir. İrtibat Noktalarında görev yapan personel tarafından gençlerimizin beraberinde getirdikleri eşyalar dezenfekte edilmekte, ateşleri ölçülmekte, yeni maske dağıtılmakta ve evrakları kontrol edilerek gidecekleri birlikler belirlenmektedir. Bu işlemlerin ardından kendileri için özel olarak ayrılan otobüslere sosyal mesafe kuralları dâhilinde bindirilen yükümlüler, buradan teslim olacakları kışlalara kadar ulaştırılmaktadır." denildi.

'HER TÜRLÜ TEDBİR ALINMIŞ, ALINMAYA DEVAM EDİLECEK'

Açıklamada, yükümlülerin kışlalara geldiklerinde yeniden ateş ölçme ve dezenfekte işlemleri uygulandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ardından ilk muayeneleri yapılarak giyindirilen yükümlüler 14 gün süreyle gözetim altına alınmakta, bu süre zarfında kendilerine Kovid-19 tedbirleri kapsamında bilgilendirme ve eğitim verilmekte ve kışladaki diğer askerler ve personel ile temas etmemeleri için gerekli önlemler alınmaktadır. Bu yöntem sayesinde evinden çıkan gençlerin en az kişiyle temas ederek, kontrollü ve güvenli olarak kışlaya girişi ve akabinde sağlık durumlarının takibi sağlanmaktadır. TSK'ya emanet edilen Mehmetçiklerin askerlik hizmetini güvenli olarak yerine getirmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla, her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir."