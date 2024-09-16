MSB: Van hudut hattında 57 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütünün en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha. Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 30 kilo 960 gram metamfetamin ve 26 kilo 180 gram esrar olmak üzere toplam 57 kilo 140 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde Jandarmaya teslim edildi" denildi.

Terör örgütünün en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha!



Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 30.960 gram metamfetamin ve 26.180 gram esrar olmak üzere toplam 57.140 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



Ele geçirilen uyuşturucu… pic.twitter.com/MnnnTzes99 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2024