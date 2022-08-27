MSB duyurdu! 3 gemi daha hareket etti

DHA

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti" denildi.