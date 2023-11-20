Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık MSB, Türkiye'de tedavi görecek Gazzeli hastaların tahliyesi için Mısır'a uçak gönderdi

        MSB, Türkiye'de tedavi görecek Gazzeli hastaların tahliyesi için Mısır'a uçak gönderdi

        Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Sağlık Bakanlığının talebi üzerine, Türkiye'de tedavi görecek Gazzeli hastaların tahliyesi için Hava Kuvvetlerine ait bir A400M uçağının görevlendirildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 10:55 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        MSB, Gazzeli hastalar için Mısır'a uçak gönderdi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        MSB'den yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığının talebi üzerine, Türkiye'de tedavi görecek 109 Gazzeli kardeşimizin tahliyesi için Hava Kuvvetlerimize ait bir adet A400M uçağı görevlendirildi. Kayseri'den havalanan ve Mısır'a giden uçağımızda 10 kişilik sağlık personeli de bulunuyor" ifadeleri yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Bartın'da şiddetli sağanak paniği!
        Bartın'da şiddetli sağanak paniği!
        Hindistan'da mahsur kalanlar için zaman karşı yarış
        Hindistan'da mahsur kalanlar için zaman karşı yarış
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        CEO belli oldu, Altman geri dönmeyecek
        CEO belli oldu, Altman geri dönmeyecek
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Abdülkerim hamlesi!
        Abdülkerim hamlesi!
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Anne ve 2 çocuğu cansız bulundu! 1 çocuk aranıyor!
        Anne ve 2 çocuğu cansız bulundu! 1 çocuk aranıyor!
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Yüzde 143 enflasyonla gelen zafer
        Yüzde 143 enflasyonla gelen zafer
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Sağanak ve kar alarmı!
        Sağanak ve kar alarmı!
        VW'den elektrikli modeller için yüzde 10 ÖTV hedefi
        VW'den elektrikli modeller için yüzde 10 ÖTV hedefi
        Bazı il ve ilçelerde eğitime 'olumsuz hava' engeli
        Bazı il ve ilçelerde eğitime 'olumsuz hava' engeli
        Kabine toplantısı bugün! İşte masadaki konular
        Kabine toplantısı bugün! İşte masadaki konular
        Habertürk Anasayfa