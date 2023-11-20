MSB, Türkiye'de tedavi görecek Gazzeli hastaların tahliyesi için Mısır'a uçak gönderdi

REKLAM advertisement1

MSB'den yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığının talebi üzerine, Türkiye'de tedavi görecek 109 Gazzeli kardeşimizin tahliyesi için Hava Kuvvetlerimize ait bir adet A400M uçağı görevlendirildi. Kayseri'den havalanan ve Mısır'a giden uçağımızda 10 kişilik sağlık personeli de bulunuyor" ifadeleri yer aldı.