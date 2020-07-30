MSB: Türkiye-Azerbaycan tatbikatı devam ediyor

DHA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Azerbaycan- Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın, Türkiye'den kara havacılık unsurlarının da katılımıyla Bakü ve ve Nahçıvan'da eş zamanlı olarak devam ettiğini açıkladı.



MSB, Türkiye ile Azerbaycan'ın düzenlediği 'TurAz (Türkiye Azerbaycan) Kartalı' tatbikatına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

'Tek Millet, İki Devlet' başlığıyla yapılan açıklamada, "Azerbaycan- Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü/Azerbaycan ve Nahçıvan'da eş zamanlı olarak Türkiye'den kara havacılık unsurlarının da katılımıyla devam ediyor" denildi.