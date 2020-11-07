MSB, Türk Yıldızları'nın 28'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Onlar, kahraman Türk pilotunun üstün yetenek ve cesaretinin birer örneğidir. Onlar, en imkansız uçuşları en mükemmel şekilde gerçekleştirir. Hava Kuvvetlerimizin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın 28'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

Videoda, Türk Yıldızları'nın resmi tören, festival ve özel günlerde yaptığı akrobasi gösterileri yer aldı.