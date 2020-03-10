Milli Savunma Bakanlığı, 5 Mart 2020 tarihinde tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde, Türk ve Rus askeri heyetlerinin toplantısı başladığını bildirdi.

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