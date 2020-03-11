Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk ve Rus Askeri Heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü bölümü tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.

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