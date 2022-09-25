MSB: Tahıl sevkiyatında 9 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 9 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün 9 gemi Ukrayna limanlarından hareket etti." denildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.