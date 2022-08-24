MSB: Tahıl sevkiyatında 2 gemi daha yola çıktı

DHA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna’nın Odessa Limanı’nda iki gemi daha hareket etti" denildi.

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