MSB sınır kaçakçılığına göz açtırmıyor

AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudut kartallarının sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü vurgulandı.

Paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 8 AK-47, 8 AK-47 şarjörü, 3 bin 874 gram kubar esrar, 29 bin 469 paket kaçak sigara, 378 uydu cihazı ve 2 bin 259 kutu muhtelif ilaç ele geçirildi."