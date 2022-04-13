MSB: Serseri mayın tespit denemeleri başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimiz, sürüklenen mayınların tespiti için ANKA-B İHA'lar üzerinde ASELSAN'ın SARPER ve METEKSAN'ın MİLSAR radar sistemlerini kullanarak Aksaz Körfezi´nde gerçekleştirdiği 'serseri mayın tespit' denemelerini başarıyla tamamladı" denildi.

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