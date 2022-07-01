MSB sel felaketinin uydu görüntülerini paylaştı

Kastamonu'da yaşanan sel felaketleri Göktürk-1 Uydusu ile görüntülendi. Milli Savuna Bakanlığı, Kastamonu’daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetleri tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntülerin, Harita Genel Müdürlüğü tarafından kullanıma hazır hale getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığını açıkladı.

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