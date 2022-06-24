PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

DHA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.