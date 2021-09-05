MSB: "Pençe Şimşek bölgesinde 5 terörist etkisiz"

Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor! Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla etkisiz hâle getirilirken Zap bölgesinde eylem hazırlığındayken tespit edilen 2 PKK’lı terörist de hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

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